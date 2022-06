L’ex agente Cavani: “Edi voleva restare al Napoli, De Laurentiis non ha adeguato l’ingaggio”

Vil danaro è l’espressione che ha creato discussioni in vasta scala tra i tifosi del Napoli. Aurelio De Laurentiis utilizzò queste parole nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro a Castel di Sangro riferendosi a Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. Su questo aspetto si sofferma anche Claudio Anellucci, procuratore di Cavani ai tempi del Napoli, che su 1StationRadio afferma: “Adl parla di scelta di vita e vil danaro, nessuno gli ha chiesto se lui fa film x scelta o soldi. Edi non sarebbe partito se De Laurentiis gli avesse adeguato l’ingaggio al valore espresso in campo“. A darne notizia è Luca Cerchione che riporta le parole di Anellucci sul suo profilo twitter.