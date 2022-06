Gazzetta: “Voglio un Napoli vincente” La richiesta di Koulibaly a De Laurentiis per il rinnovo

Kalidou Koulibaly pronto ad accettare una riduzione dell’ingaggio solo dinanzi ad un Napoli vincente nel breve periodo.

Il Napoli e l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, sono in continuo contatto per provare a trovare l’accordo per il rinnovo del difensore.

Al momento il Napoli è pronto ad aumentare leggermente l’offerta di 3.5 milioni per quattro anni. I contatti proseguono in attesa dell’incontro per parlare faccia a faccia e trovare la soluzione.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un’interessante retroscena di mercato riguardo al rinnovo di Koulibaly:

“I sei milioni di euro che Koulibaly guadagna attualmente sono uno scoglio troppo alto per il club. Spalletti chiede a gran voce la conferma del senegalese ed anche volendo fare il massimo sforzo possibile, le cifre non rientrano nel piano di De Laurentiis.

Dunque, il Napoli può alzare ulteriormente la sua base fissa e ricalibrare i bonus facendo, in pratica, una eccezione alla regola, ma non arriverà mai a soddisfare in pieno le richieste del calciatore”.

La Gazzetta aggiunge: “Koulibaly ha fatto sapere che prolungherebbe solo dinanzi ad un Napoli vincente nel breve periodo. Il difensore intende firmare l’ultimo contratto importante della sua carriera e non vuole soltanto continuare a guadagnare le cifre che ha dimostrato di meritare ma vuole, soprattutto, anche provare a vincere qualcosa di significativo, il sogno sarebbe farlo con il Napoli“.