Koulibaly altra porta in faccia alla Juve: no al trasferimento

Kalidou Koulibaly dice ancora una volta no alla Juve. La notizia viene data da Francesco Romano durante la live il Calcio nel mercato. Il club bianconero in questi giorni ha fatto azione di pressing sull’agente del calciatore Fali Ramadani per convincere il difensore. La Juve era convinta di poter convincere io senegalese a lasciare Napoli, anche perché proprio i bianconeri stanno per perder De Ligt che vuole la cessione.

Secondo le ultime notizie, però, Koulibaly ha deciso di dire no alla Juve, l’ennesimo rifiuto da parte del difensore del Napoli che già nel recente passato ha fatto sapere di non essere disponibile a vestire la maglia a strisce bianconere. Il difensore ha sempre detto che andrà via lo farà senza creare contrasti con società e tifosi. Dunque mai Juventus per Koulibaly disposto anche a restare fino a scadenza di contratto. Ma bisogna stare sempre attenti al Chelsea che può offrire un contatto da 10 milione di euro. Ovviamente anche il club inglese dovrebbe poi trovare l’accordo con De Laurentiis che per Koulibaly continua a chiedere 35-40 milioni di euro. Cifra che sta spaventando parecchi acquirenti, fino ad ora nessuno si è deciso a fare il passo decisivo pagando il cartellino del giocatore al Napoli.