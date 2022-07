Mertens c’è un motivo se non ha ancora scelto: ci sono segnali che fanno sperare

Dries Mertens dal primo giorno di luglio non è più un giocatore del Napoli. Il belga è ufficialmente svincolato, ma non ha ancora deciso dove andare a giocare nella prossima stagione. Allo stesso modo il club azzurro poteva già ufficializzare un sostituto, dato che Deulofeu è bloccato da tempo e per la trattativa con l’Udinese non ci sono grandi problemi, serve ‘solo’ che i due presidenti trovino la formula giusta. Ma per ora Deulofeu è considerato ancora il sostituto di Mertens e non un esterno di fascia, per questo motivo non è ancora stato affondato il colpo.

Rinnovo Mertens: il Napoli in attesa di De Laurentiis

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport Mertens ha proposte dall’Anversa, dal Messico e anche dal Brasile. Nelle ultime ore anche il Marsiglia ha fatto un sondaggio per il giocatore. Ma la priorità di Mertens è il Napoli ed il giocatore sembra pronto anche venire incontro alle esigenze economiche imposte da Aurelio De Laurentiis pur di restare in azzurro. Il club partenopeo mette sul piatto un contratto da circa 1,5 milioni di euro a stagione, senza bonus alla firma.

Sono segnali importanti quelli lanciati dal giocatore belga, ma allo stesso tempo anche il club ne ha dato qualcuno. Il Napoli non ha fatto una nota per salutare Mertens, non era tenuto a farlo ma per un giocatore che milita da 9 anni e segna 148 gol in maglia azzurra era quantomeno un atto dovuto. Il saluto ufficiale del Napoli a Mertens non c’è stato, questo induce a pensare che ci siano ancora delle speranze per il rinnovo del belga. Domenica De Laurentiis rientra da Los Angeles, a quel punto si potrà muovere qualcosa.