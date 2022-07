La Stampa – Juve su Koulibaly: De Laurentiis decisione a sorpresa

La Juve insiste per Kalidou Koulibaly, nonostante il senegalese abbia più volte rifiutato i bianconeri. La società di Agnelli continua a fare sondaggi con l’agente del giocatore, ben sapendo che De Ligt vuole andare via, c’è il Chelsea che lo attende. Koulibaly ha risposto picche alla Juve, non farà mai questo sgarbo ai tifosi del Napoli. Ma pure De Laurentiis sembra essersi convinto di questa tattica. Ecco quanto scrive La Stampa: “Sono passati sei anni dal clamoroso passaggio di Gonzalo Higuain alla Juve, ma la storia può ripetersi con un altro simbolo del Napoli. I bianconeri vogliono ingaggiare Kalidou Koulibaly per rifarsi la difesa, in caso di partenza di De Ligt, e il nome del centrale senegalese è finito in cima alla lista dei desideri dopo un recente vertice telefonico tra i dirigenti juventini e il tecnico Allegri. La missione è ai limiti dell’impossibile e non solo perché vincolata alla cessione del difensore olandese: su Higuain c’era una clausola rescissoria da 90 milioni di euro, esercitata dal club di Andrea Agnelli il 26 luglio 2016, mentre in questo caso bisogna trattare con il presidente Aurelio De Laurentiis e poi ottenere il sì del giocatore“.

Poi sempre dal quotidiano si legge che la Juve “riflette sui 40 milioni chiesti da De Laurentiis per Koulibaly. De Laurentiis sa che corre il rischio di perdere il proprio giocatore a parametro zero tra un anno e non può fare grandi barricate, al massimo sperare nelle manovre di Barcellona e Chelsea per non vederlo finire a Torino e vivere un’altra SpaccaNapoli”.