Napoli, tifosi furiosi sui social, scrivono a De Laurentiis: «Mertens meritava un finale diverso»

I tifosi del Napoli difendono Mertens e chiedono un addio senza polemiche «O rinnova o lo salutiamo, il silenzio non va bene».

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Napoli- Mertens. Che l’azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente“. Il tweet di Aurelio De Laurentiis per Kvaratskhelia ha indispettito i tifosi del Napoli. I supportes azzurri si aspettavano almeno un saluto per Dries Mertens, il miglior marcatore della storia azzurra, invece solo silenzio.

MERITIAMO UN FINALE DIVERSO

Sui social nelle ultime ore spopola un hashtag: #MeritiamoUnFinaleDiverso. È lo strumento attraverso cui i napoletani stanno facendo sentire la propria voce a Spalletti e De Laurentiis.

«Almeno un messaggio, De Laurentiis poteva farlo?» E anche «O lo salutate o lo rinnovate, questo silenzio su Mertens mi innervosisce».

È il tenore dei messaggi – migliaia – che si possono leggere in rete nelle ultime ore:

«Che dite, per la prima di campionato sapremo qualcosa del destino di Mertens? Al di là di tutto per quello che ha dato meriterebbe un po’ di considerazione» twitta una tifosa.

Anche i napoletani illustri alzano la voce: «Non può finire così. È stato amore nel campo e fuori dal campo. Non se ne può andare in silenzio. È da scostumati. Altri campioni altrove hanno trovato applausi e lacrime. Da noi no. Dries Mertens lascia Napoli in silenzio. Non rientrava più nei piani della società? Ce ne faremo una ragione. Ma una lettera, un comunicato, almeno una pizza, De Laurentiis poteva offrirla? La classe non è acqua».

scrivono in una nota lo scrittore Maurizio de Giovanni e i senatori Gaetano Quagliariello e Sandro Ruotolo.

Napoli, i tifosi “assediano” il profilo Twitter di De Laurentiis: “Rinnova Mertens”

Un saluto diverso, solo questo chiederebbero i napoletani alla società. Il miglior marcatore della storia del Napoli è infatti a tutti gli effetti svincolato dal 1° luglio dopo il mancato accordo con la società per il prolungamento.

La porta per riallacciare la trattativa è ancora aperta, ma per il momento regna il gelo.

“Rinnova Dries” ma noi davvero non possiamo accettare un simile trattamento al miglior giocatore della storia contemporanea del Napoli” alcuni dei commenti scritti dai tifosi ai tweet di De Laurentiis.

Il silenzio non è il modo migliore per salutarsi: perché non è obbligatorio andare avanti insieme, ma avere rispetto di chi ha scritto la storia del proprio club, sì.

Nel frattempo, Dries, Kat e il baby Ciro Romeo sono pronti a chiudere la valigia: da programmi, le vacanze del belga finirebbero domani.

Mertens era convinto di fare ritorno a Napoli la prossima settimana per indossare nuovamente la maglia azzurra. Una certezza che oggi non ha più.