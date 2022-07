Deulofeu-Napoli: il giocatore ha preso una decisione comunicata all’Udinese

Il Napoli aspetta il momento giusto per poter piazzare il colpo Deulofeu, il giocatore è messo in standby dalla vicenda Mertens. È oramai chiaro, come anticipato da Napolipiu, che Deulofeu è il sostituto di Mertens e questa situazione potrebbe cambiare solo qualora fosse venduto Petagna e quindi il belga potrebbe assumere il doppio ruolo di attaccante di scorta e trequartista. Al momento Deulofeu è in standby ma il Napoli non ha particolare fretta, anche perché ha incassato il gradimento del giocatore.

Deulofeu vuole Napoli

Il giocatore ha comunicato la sua decisione all’Udinese che oramai si è rassegnata a perdere lo spagnolo, con Marino già a caccia del sostituto. Ecco quanto scrive Repubblica sulla decisione di Deulofeu: “La trattativa per Deulofeu viaggia spedita, sono scesi in campo anche De Laurentiis e Pozzo e ora va solo perfezionata. Il Napoli si è fermato all’ultima proposta, 18 milioni

di euro, l’Udinese chiede(va) un piccolo sforzo, intanto Deulofeu ha già raggiunto l’accordo sull’ingaggio e si è messo comodo in attesa di novità. Per il momento preferisce aspettare, sa che lo cercano anche altrove ma lui ha scelto Napoli e ha avuto rassicurazioni sulla tempistica“. Intanto dal fronte Mertens resta una speranza, nei prossimi giorni De Laurentiis rientra in Italia ed a quel punto si metterà la parole fine, in un modo o nell’altro, ma il fatto che la società non abbia nemmeno fatto un comunicato per salutare il belga, lascia qualche spiraglio per il rinnovo.