Deulofeu al Napoli: Marino si butta sul sostituto, colpo a sorpresa

Il Napoli ha bloccato oramai da settimane Gerard Deulofeu, l’attaccante dell’Udinese è pronto a trasferirsi in azzurro ma l’accordo col club friulano non è stato ancora trovato. Essenzialmente basterebbe poco perché le due società sono molto vicine tra domanda e offerta: tra i 17 ed i 18 milioni di euro si può chiudere l’affare, manca solo che i due presidenti si sentano per mettersi d’accordo. Fino ad ora nessuno ha voluto accelerare perché Deloufeu viene considerato il sostituto di Mertens e quindi con la situazione del belga ancora bloccata non c’era la possibilità di affondare il colpo. Oggi però scade il contratto di Mertens, il giocatore belga potrebbe restare a Napoli sono in casi veramente limite e le possibilità sono veramente poche.

Ecco perché la trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Deulofeu può riprendere. La società azzurra ha già trovato l’accordo con il giocatore, ma ora serve l’intesa definitiva con il club friulano che nell’affare vuole far rientrare anche Walace. Ma la trattativa può prendere la giusta piega, tanto che Pierpaolo Marino ha già trovato il sostituto di Deulofeu. Il manager dei friulani ha bloccato Ilicic che l’Atalanta è pronta a liberare a zero nonostante un anno di contratto ancora in essere. Il giocatore ha una tecnica sopraffina e può fare sempre la differenza, ma nell’ultimo periodo ha avuto problemi personali gravi che non gli hanno permesso di rendere come dovuto. Ad Udine potrebbe trovare la piazza giusta per rilanciarsi con la giusta serenità.