Chi sarà il capitano se parte Koulibaly? Ecco il candidato numero uno

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne in direzione Canada, la fascia di capitano passerà al suo nuovo proprietario, Kalidou Koulibaly. Il senegalese l’ha già indossata quando lo scugnizzo di Frattamaggiore è stato assente oppure veniva sostituito a partita in corso, ragion per cui il passaggio di consegne è già stato effettuato. Ma cosa succederà se Koulibaly dovesse partire? Secondo la Gazzetta dello Sport il candidato numero uno ad indossarla nella prossima stagione è Giovanni Di Lorenzo, terzino destro classe ’93 che ha già disputato tre stagioni a Napoli, condite da 102 presenze e 7 goal. In un’intervista di qualche settimana fa, il campione degli Europei con l’Italia aveva palesato tutto il suo amore per il club partenopeo, con il desiderio di diventare un punto di riferimento ed indossare anche la fascia di capitano. La sua candidatura è viva, ma tutto dipenderà da Koulibaly che al momento è il capitano, fatta eccezione per una sua partenza.