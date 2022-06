Da Udine: “Oltre a Deulofeu l’Udinese estende l’affare anche a Walace”

L’affare per acquistare Gerard Deulofeu si allarga con un altro nome. Secondo il “Messaggero Veneto” l’Udinese avrebbe offerto al Napoli Walace pur di chiudere la trattativa per il passaggio dello spagnolo. Si tratterebbe quindi di una larga operazione che condurrebbe all’ombra del Vesuvio due tra i migliori elementi della compagine friulana. Il brasiliano, che ha vestito anche la maglia della Nazionale verdeoro, è cresciuto nel Gremio.

Nel 2017 Walace si è trasferito in Germania prima all’Amburgo e poi all’Hannover, momento nel quale è entrato nel mirino di Cristiano Giuntoli. Più concreto è stato l’affondo dell’Udinese che, nel 2019, lo ha acquisito: in tre anni ha collezionato 82 presenze ed 1 goal, divenendo uno dei pilastri della società del presidente Pozzo. L’atleta classe ’95 piace anche all’Atalanta ed allo Spezia, il Napoli potrebbe prenderlo in considerazione qualora dovesse partire Fabian Ruiz.