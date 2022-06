Cerchione: “Fabian Ruiz si va al muro contro muro. De Laurentiis gli fa una richiesta”

Fabian Ruiz non rinnova con il Napoli, il giocatore può fare la fine di Milik, restando in panchina nell’anno dei Mondiali. Lo spagnolo ha un contratto fino al 2023 e quindi fino alla fine della prossima stagione non potrà andare via. Secondo Luca Cerchione Fabian Ruiz va al muro contro muro con De Laurentiis ed il Napoli. Il giocatore rischia veramente di riproporre un caso Milik, ma nell’anno dei Mondiali e quindi il centrocampista rischia di non essere convocato dalla Spagna per giocare la competizione iridata.

Le ultime novità su Fabian Ruiz non sono entusiasmanti. Ecco quanto scrive Luca Cerchione: “Fabian rifiuta il rinnovo col Napoli da un paio d’anni, sfugge alle offerte. Adl gli ha chiesto di portare squadra interessata, c’è il rischio che si vada muro contro muro. L’unico per cui il presidente farebbe uno sforzo è Koulibaly, su cui, oggi, c’è cauto ottimismo“. In casa Napoli si deve fare i conti anche con la questione Anguissa, giocatore che viene messo nel mirino anche dalla Roma di José Mourinho.