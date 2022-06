Bucchioni: “Deulofeu sarebbe già a Napoli ma…Sicuri che Lautaro resta?”

Enzo Bucchioni parla ai microfoni di Radio Marte della trattativa per Gerard Deulofeu al Napoli. Sul possibile arrivo del giocatore spagnolo dice: “Deulofeu sarebbe già a Napoli per le visite mediche fosse stato per lui. Il calcio è una porta girevole. Deulofeu deve fare il ruolo che gli ispira. Sicuramente Spalletti ha un’organizzazione di gioco, ma devi organizzare i movimenti degli altri in armonia con lui. Deulofeu è un giocatore a cui piace stare sulla fascia, ma ad un certi punto va anche dall’altra parte. Sotto punta mi va benissimo perché ha grande qualità. A Napoli lo farei giocare sulla destra. Ha grande fantasia ed è molto efficace per il gioco che fa Spalletti“.

Secondo Bucchioni il Napoli deve lottare per lo scudetto ed ha tutte le carte in regola per farlo: “Inter, Milan e Juventus vanno considerate in testa nella griglia della Serie A. Il Napoli ha conquistato la Champions ed è stato in testa per gran parte del campionato. Dovrebbero esserci degli sfracelli nel mercato. Stiamo parlando di Deulofeu al posto di Insigne. Il Napoli ci deve stare in quella griglia lì. L’Inter sembra quella che fa di più, ma si deve trovare equilibrio. Siamo sicuri che Lautaro resterà? Perché bisogna far i conti. La Juventus prende Pogba, ma basterà a sistemare le cose? Barak troverebbe in torno a sè giocatori di maggiore qualità al Napoli, gli farei fare l’interno di centrocampo nel centrocampo a tre. Prenderei più Barak che Simeone. Il Cholito fa tanti gol in un giorno solo, io preferisco quelli che li spalmano. Va messo al centro di un progetto, fare la riserva non è ideale per la sua tipologia psicologica”.