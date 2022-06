Simeone, l’intermediario: “A Napoli per rimpiazzare Osimhen, mai come vice”

Giovanni Simeone è un profilo che piace al Napoli. All’interno della trasmissione Si gonfia la rete il procuratore sportivo Alessandro Moggi, individuato dalla redazione di Radio Marte come operatore di mercato che starebbe facendo da intermediario tra lo stesso Napoli e Leo Rodriguez, agente del giocatore sudamericano, si sofferma sul calciomercato del Napoli: “Le partenze di Lorenzo Insigne e di Dries Mertens non saranno facili da colmare per gli azzurri, sebbene Mathias Olivera sia sicuramente un buon rinforzo come terzino. Più che altro, io mi preoccuperei per un’eventuale partenza di Victor Osimhen. Il Napoli non lo dà via per meno di 100 milioni di euro? Sono tanti soldi e, sinceramente, non sono convinto che Aurelio De Laurentiis possa riuscire ad ottenere questa somma da una sua cessione”.

Sull’interesse per Simeone, Moggi ha risposto così: “Il Cholito può arrivare davvero a Napoli? E’ senza dubbio uno dei migliori centravanti della Serie A, è reduce da una stagione straordinaria e ci sono sicuramente un po’ di interessamenti di club importanti, in Italia come all’estero”.

“Se il Napoli lo volesse per sostituire Osimhen, non sbaglierebbe, perché Simeone assicurerebbe un risultato sportivo importante. Insomma, non arriverebbe come vice del nigeriano ma per rimpiazzarlo in caso di partenza del nigeriano? Simeone merita un palcoscenico importante: che sia in questo campionato o in un altro. Lo ripeto: se il Napoli dovesse decidere di sostituire Osimhen con lui, farebbe una scelta giusta. La concorrenza è agguerrita”.

“La dirigenza del Napoli si sta informando su Giovanni Simeone? Il Napoli si informa sempre sui calciatori forti, quindi è giusto che si stia informando anche su di lui”, ha concluso.