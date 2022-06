Da Roma ci credono: “Mal di pancia Anguissa, Mourinho lo convincerà”

La telefonata di José Mourinho ad Anguissa fa entusiasmare i tifosi della Roma che sul calciomercato sognano il centrocampista. Il giocatore è stato appena riscattato dal Napoli: 12 milioni di euro, una cifra veramente bassa se si pensa anche Anguissa è fondamentale nel gioco della squadra azzurra e che ha fatto vedere di avere delle ottime doti. Sicuramente potrebbe fare la differenza in qualsiasi formazione di Serie A. Ma a Napoli si parla anche di un caso Anguissa a causa di un bonus promesso ma non riconosciuto, anche se la radio ufficiale ha detto che non c’è nessun problema.

Ma a Roma si continua a sognare Anguissa. I tifosi giallorossi sono innamorati di José Mourinho, ancora di più dopo la vittoria della Conference League. Con oltre 33 Mila abbonamenti, con prezzi popolari, i tifosi romanisti hanno dimostrato il loro affetto verso la società ed il loro allenatore. Ora sono convinti che José Mourinho porterà Anguissa a Roma. Te radio romane e social c’è cieca fiducia nell’allenatore portoghese che ha già fatto una telefonata al giocatore del Camerun. Sarà complicato convincere il Napoli a cedere Anguissa, anche perché Spalletti stravede per il giocatore e vuole che resti al Napoli per dare forza e qualità in mediana.