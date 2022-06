Gaetano: c’è la fila. Ben 6 club interessati ma la priorità è il Napoli

Gianluca Gaetano fa gola a tanti club. Il centrocampista classe 2000 di Cimitile è stato tra gli artefici della storica promozione della Cremonese in Serie A ed ha messo in mostra le sue enormi qualità, in una stagione impreziosita da 35 presenze e ben 7 goal. Nato come trequartista nel settore giovanile partenopeo, può agire sia come mezzala che come regista di centrocampo.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, ben 6 club hanno chiesto informazioni ad Aurelio De Laurentiis per il suo prestito. Monza, Torino, Udinese, Sassuolo, Cremonese e Lecce sono in fila per Gaetano che però, a detta dei rumors, ha intenzione di conquistare la maglia del Napoli, con l’obiettivo di essere l’erede di Lorenzo Insigne come rappresentante napoletano del Napoli.