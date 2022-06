Napoli, De Laurentiis vuole puntare su Zerbin e Gaetano. I due saranno a disposizione di Spalletti. Definiti i ruoli

De Laurentiis ha deciso, Zerbin e Gaetano resteranno a Napoli a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Definiti i ruoli dei due calciatori.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Zerbin e Gaetano resteranno a Napoli, lo ha deciso il presidente Aurelio De Laurentiis. Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano saranno a Dimaro per effettuare il ritiro agli ordini di Spalletti.

Lo rivela il giornalista Raffaele Auriemma:

“De Laurentiis vuole puntare sui giovani di rientro dai prestiti in Serie B, la Cremonese promossa nella massima serie per Gaetano e il Frosinone per Zerbin“.

Auriemma aggiunge: “Gianluca Gaetano ha imparato anche a vincere, mentre Zerbin si è conquistato un’insperata doppia convocazione con la Nazionale maggiore. Giuntoli ha le idee chiare sull’esterno lanciato da lui stesso al Gozzano, resterà nell’organico e non soltanto come pedina a se stante ma come alternativa a Kvaratskhelia sulla sinistra. Gaetano invece fungerà da centrocampista centrale“. Ha concluso Raffaele Auriemma.

Il Napoli si ritroverà tra dieci giorni, il 9 luglio ci sarà il primo allenamento nel ritiro di Dimaro. Al termine di questo ci sarà un secondo ritiro, quello di Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto.

In Abruzzo ci saranno delle amichevoli ed ecco spuntare tre incroci interessanti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe affrontare in amichevole a Castel di Sangro il Maiorca, il Valladolid del presidente Ronaldo, l’Espanyol e l’Adana Demirspor di Montella e Balotelli. Tutti match ancora da confermare.