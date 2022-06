Zerbin l’agente: “Tuttosport ma cosa scrivi? Non è vero niente su accordo e cifre”

Un Furio Valcareggi abbastanza arrabbiato ha partecipato alla puntata odierna di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore di Alessio Zerbin, insieme a Giulio Marinelli, debutta con una risposta abbastanza seccata ad una indiscrezione rilanciata stamattina da Tuttosport e smentita in diretta radiofonica: “Oggi il mio socio mi ha mandato la notizia lanciata da Tuttosport, che parla addirittura di un accordo trovato tra gli agenti del giocatore ed il club azzurro sul rinnovo triennale. Hanno riportato persino le cifre, ma come si può scrivere una cosa del genere? I giornalisti hanno veramente carta libera, non è vero niente, mi chiedo come possa fare un giornale di rilievo a scrivere queste cose?”.

Valcareggi entra nel dettaglio: “Cristiano Giuntoli deve ancora chiamarci, aspettiamo una chiamata del Napoli. Sicuramente accadrà. Io e l’avvocato Marinelli vogliamo soltanto il Napoli, perché in Italia cosa c’è di meglio del club azzurro? Soltanto Juventus, Inter e Milan, quindi stiamo bene qui. Ma attualmente sono solo chiacchiere. Non scherziamo proprio. Andrà in ritiro con il Napoli, spero che Spalletti se ne innamori come hanno fatto gli altri allenatori. Carlo Ancelotti e il figlio stravedevano per lui, erano contenti del ragazzo”.

“State tranquilli, De Laurentiis farà una grande squadra, è ambizioso. Poi c’è il mio amico Spalletti che è una garanzia, in quindici anni non ha mai fallito una qualificazione Champions. E’ una sicurezza, come tutti gli allenatori toscani”.