Spalletti: “A Dimaro fateci trovare un vulcano, meglio se è il Vesuvio”

Luciano Spalletti è intervenuto con Aurelio De Laurentiis per la presentazione del ritiro di Dimaro del Napoli per il 2022. Il tecnico in questi giorni si è regalato passeggiate per le strade di Napoli, ma oggi era a Castel Volturno per presentare le iniziative legate al ritiro del Napoli che prenderà il via a Dimaro dal 9 al 19 luglio. Spalletti alla presentazione del ritiro in Val di Sole ha detto: “Fare la preparazione in Trentino davanti ad un panorama mozzafiato è l’ideale. Inoltre all’Hotel Rosatti è come essere in famiglia, troviamo sempre un ambiente estremamente familiare, con papà Tito ed il figlio Riccardo che sono sempre disponibili, anche a gonfiare le ruote delle biciclette alle 7 del mattino. A Dimaro ci sono le condizioni giuste per allenarsi bene, alle giuste temperature e riposare ottimamente di notte“.

Spalletti durante la presentazione di Dimaro, a cui ha preso parte anche De Laurentiis annunciando novità, ha detto: “Per gli atleti è importante la presenza di un torrente come il Noce che ti fa recuperare velocemente dopo lo sforzo. Ci sono le condizioni giuste per fare un’ottima preparazione in vista della prossima stagione. Poi ci si arriva facilmente, praticamente si trova a meno di 2 ore da Verona. Se tra tutte le campagne riuscite a farci trovare anche un vulcano, siamo a posto. Se lo fanno uguale al Vesuvio ancora meglio (sorride, ndr.)“.