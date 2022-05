De Laurentiis annuncia Anguissa: “Ci sarà. Mertens, ci parlo a fine campionato”

Aurelio De Laurentiis annuncia il riscatto di Frank Anguissa dal Fulham, poi sul rinnovo Mertens: “Ci parlo a fine stagione“. Il patron del Napoli ha parlato durante la conferenza stampa per la presentazione del ritiro di Dimaro: “Anguissa resta con noi, sicuramente sarà a Dimaro. Ma non fatemi dire tutte le altre novità che ci saranno“. Insomma il centrocampista sarà riscattato dal Fulham che chiede 15 milioni duro, ma il Napoli potrebbe versare qualcosa in meno.

De Laurentiis sul rinnovo di Mertens è stato più criptico: “Ci ho già parlato una volta. Ora voglio rivederlo a fine campionato, quando i giochi saranno fatti. Non voglio che ci siano condizionamenti. Anche perché da qui non scappo. Se ci sono le possibilità ed io sono a Napoli ci possiamo vedere anche la settimana dopo l’ultima partita con lo Spezia. Mercato? Ne dovrò parlare anche con Luciano Spalletti“.