Incontro Spalletti-De Laurentiis: chieste tre conferme, in bilico Osimhen e Mertens

Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati per parlare di mercato e di programmazione futura del Napoli. L’allenatore toscano resterà sulla panchina azzurra, una conferma arrivata anche con la passeggiata di Spalletti per le vie di Napoli. Certe cose, certe dimostrazioni social non avvengono per caso, soprattutto dopo un incontro importante con il presidente. Insomma chiariti alcuni dubbi Spalletti si è concesso un bagno di napoletanità. Oggi ci sarà un nuovo incontro, ma questa volta per presentare il ritiro del Napoli in Val di Sole a Dimaro tra il 9 ed il 19 luglio.

Cosa ha chiesto Spalletti a De Laurentiis

Secondo quanto riporta Corriere dello Sport ci sono state tre richieste specifiche, durante il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Il tecnico toscano vuole il riscatto di Anguissa dal Fulham (costo 15 milioni di euro), la conferma di Koulibaly che ha un ingaggio da 6 milioni di euro fino al 2023 e la permanenza di Ospina che in questa settimana tratta il rinnovo col club azzurro.

La società farà il possibile per accontentarlo. Il riscatto di Anguissa è vicino alla conclusione, mentre il discorso per Koulibaly è diverso. Se un club arriva con 40 milioni di euro sul piatto sarà venduto, altrimenti resterà con l’incognita di andare via a parametro zero a fine stagione 2022/23.

In realtà Spalletti vorrebbe che restassero anche Osimhen e Mertens, ma in questo caso il discorso è diverso. Se un club di Premier League o altre leghe arriva con 100 milioni di euro il nigeriano sarà venduto, in questo caso Spalletti chiede che ci sia un sostituto all’altezza. Per il rinnovo di Mertens il discorso è chiaro: il Napoli offre massimo 1,5 milioni di euro a stagione, De Laurentiis non cambierà idea.