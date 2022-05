Napoli in ritiro in Val di Sole a Dimaro: le date, oggi la presentazione

Il Napoli oggi presenterà al centro sportivo di Castel Volturno il ritiro in Val di Sole a Dimaro. Un appuntamento oramai fisso per la compagine partenopea. L’incontro per la presentazione del ritiro sarà anche il modo per De Laurentiis e Spalletti di vedersi di nuovo dopo il vertice di mercato. Ancora una volta la squadra azzurra dividerà la sede della preparazione in due tappe, prima in Val di Sole in Trentino, poi si sposterà in Abruzzo a Castel di Sangro.

Ritiro Napoli: tutte le date

Il Napoli sarà in Val di Sole a Dimaro dal 9 al 19 luglio, poi si sposterà a Castel di Sangro in Abruzzo dal 23 al 6 agosto. In queste due tappe Luciano Spalletti valuterà i giocatori, tra quelli che resteranno in rossa ed i nuovi che arriveranno. Il ritiro sarà un’occasione importante anche per alcuni elementi come Gaetano e Zerbin per guadagnarsi magari un posto nella rosa del Napoli per la stagione 2022/23. Anche il giovane Ambrosino, votato miglior attaccante Primavera, potrebbe andare in ritiro con la prima squadra. Grande curiosità c’è per Kvaratskhelia che continua a segnare con la Dinamo Batumi, ma che presto si trasferirà al Napoli. Poi ci saranno cessioni e nuovi acquisti che accenderanno l’attesa per le amichevoli estive.