Ambrosino miglior attaccante Primavera: “Che orgoglio la maglia del Napoli. Grazie Spalletti”

Giuseppe Ambrosino è stato premiato come miglior attaccante del campionato Primavera 1 Tim Vision ai ‘Primavera 1 TimVision Best Awards 2022’. L’attaccante nato a Procida è stato un punto di riferimento per la sua squadra. Ambrosino ha macinato gol in questa stagione, diciannove in tutto, nonostante il Napoli Primavera si debba giocare la salvezza ai playout. Ai microfoni di SportItalia, Ambrosino ha detto: “Grazie al tecnico e ad i miei compagni per la stagione fatta. Ricevere questo premio per me è un grande onore, rende merito a tutti i sacrifici fatti“.

Ambrosino non dimentica nemmeno Spalletti: “Lo ringrazio per le convocazioni in prima squadra. Per me essere napoletano e vestire la maglia del Napoli è un vero orgoglio“. Parole importante, soprattutto se pronunciate dopo l’addio di Lorenzo Insigne, un napoletano che ha vestito la maglia del Napoli per dieci stagioni consecutive, segnando anche 122 gol. Il Napoli ora spera di poter puntare nel futuro prossimo su Ambrosino in prima squadra, anche se potrebbe essere necessario un periodo di prestito. Sicuramente il giocatore sarà valutato da Spalletti in ritiro, poi è possibile che vada a giocare in qualche altra squadra. In ritiro per la stagione 2022/23 ci andranno anche Gaetano e Zerbin, due calciatori che stanno completando il processo di maturazione.