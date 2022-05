Ferrara: “Non vi aspettate l’erede di Insigne. Contestazioni, ecco come la penso”

Ciro Ferrara parla dell’addio di Lorenzo Insigne al Napoli, ma anche delle contestazioni alla società di Aurelio De Laurentiis. In questi giorni ci sono stati numerosi striscioni contro il presidente del Napoli, ma anche contestazioni durante Napoli-Genoa, coperta da presunti fischi finti dalle casse dello stadio. Insomma il clima in casa Napoli è tutt’altro che rilassato. Anche Spalletti ha lanciato un chiaro messaggio a De Laurentiis: “Bisogna comprare“ dettando anche il profilo di calciatori che servono alla squadra per lottare per lo scudetto. Tutte indicazioni che fanno capire come ci siano ancora molte cose da risolvere.

Ciro Ferrara: intervista Il Mattino