LDT – Striscione contro De Laurentiis, ci meritiamo Corbelli

Lo striscione contro Aurelio De Laurentiis esposto a Castel Volturno fa discutere. “Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio…la nostra vessazione è avere un presidente cialtrone” hanno scritto gli ultras contro De Laurentiis. Una presa di posizione netta, che spacca le opinioni dei tifosi azzurri. C’è chi vorrebbe che De Laurentiis vendesse la SSCN, chi invece difende il produttore cinematografico e gli rende merito per quanto fatto a Napoli. È il caso di Vincenzo da Ottaviano che ci invia una lettera per protestare contro chi mette De Laurentiis sul registro dei cattivi.

Gentile redazione di Napolipiu, ho letto da più parti, troppo spesso, anche sulla vostra testata, commenti non proprio positivi su Aurelio De Laurentiis. Sicuramente il presidente avrà una parte di colpe, magari avrebbe potuto fare qualche scelta migliore. L’unica che gli contesto è quella dello stadio a Napoli, perché sarebbe una infrastruttura molto importante per il club. Ma ci rendiamo conto della burocrazia enorme che servirebbe per compiere un’opera del genere a Fuorigrotta? Può un presidente fare tutto da solo, senza ricevere l’aiuto ed il sostegno delle istituzioni?

Sono queste le domande che bisogna porsi, senza prendersela sempre con De Laurentiis. Un presidente che ci ha preso da un fallimento, quando eravamo caduti nel baratro più assoluto. Ora siamo stabilmente in Europa da 13 anni, cosa che non si era mai vista. Non abbiamo alcun problema finanziario, non abbiamo bisogno di fidejussioni e prestiti per poterci iscrivere al campionato. La squadra viene sempre allestita per competere ad altissimi livelli.



Certo vincere lo scudetto piacerebbe anche a me, ma contestare De Laurentiis in questo modo mi sembra troppo. Apostrofarlo come ‘cialtrone’ è esagerato. Un presidente che riesce a dare sicurezza finanziaria al suo club, mantenendo la squadra ad alti livelli è solo da apprezzare. Tutti sperano che De Laurentiis venda il Napoli, ma siamo sicuri che il nuovo proprietario faccia qualcosa di meglio e non usi solo il club e la città per fare soldi e rivendere?

Facciamoci anche queste domande, perché a volte penso che ci meritiamo presidenti come Corbelli.