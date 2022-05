Napoli, offensiva ultras: “De Laurentiis cialtrone” striscione a Castel Volturno

Uno striscione contro Aurelio De Laurentiis è apparso a Castel Volturno esposto dagli ultras del Napoli. Il testo non lascia spazio a intepretazioni e fa capire tutto il malcontento della piazza. Dopo lo striscione contro Spalletti, questa volta i tifosi hanno preso di mira il presidente del Napoli. De Laurentiis vive un momento di massima impopolarità, in tanti vorrebbero che lasciasse Napoli. In questi giorni le voci di un fondo interessato alla SSCN si fanno sempre più fitte, e molti tifosi prenderebbero l’uscita di scena di De Laurentiis come un’ottima notizia. Il presidente del Napoli deve anche fare i conti con le comproprietà entro il 2024.

Striscione contro De Laurentiis: il testo

Le contestazioni al patron del Napoli nascono da lontano, i mancati investimenti. Uno stadio annunciato e mai realizzato, ma anche alcune interviste non sono piaciute ai tifosi. Come quando ha detto che i supporters del Napoli vogliono vincere perché vessati da mogli e datori di lavoro. Un malcontento generale, che ha portato anche ad uno striscione contro De Laurentiis dal testo: “Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio…la nostra vessazione è avere un presidente cialtrone“. Il riferimento alla frase di De Laurentiis sulle vessazioni eloquente. Secondo i tifosi De Laurentiis pensa solo ai bilanci e mai a portare alla vittoria il Napoli. Lo scudetto perso in questa stagione ha sicuramente aumentato il dispiacere dei tifosi, anche perché il Napoli in questa ultima stagione quasi non ha fatto mercato. Chissà se in questo clima di contestazione generale, il presidente del Napoli prenderà veramente in considerazione l’idea di vendere la la società.