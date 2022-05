Il Manchester United vuole Osimhen, offre Martial

Il Manchester United vuole Victor Osimhen, io giocatore nigeriano viene valutato 110 milioni di euro dal Napoli. Un prezzo davvero molto alto che però i club della Premier League stanno prendendo in seria considerazione. L’Arsenal fa sul serio per Osimhen, ma anche il Newcastle si è messo in scia. I Gunners sono il club maggiormente interessato al giocatore, ma il Manchester United pure è molto attivo. Il Napoli spera in un’asta e se arriverà l’offerta giusta allora Osimhen sarà venduto. Anche perché De Laurentiis ha in mente una rivoluzione.

In questa rivoluzione c’è anche la possibilità di cedere Osimhen. Secondo quanto riferito da areanapoli il Manchester United ha offerto Martial al Napoli per arrivare ad Osimhen. La valutazione dell’attaccante francese è di 30 milioni di euro, nonostante il suo rendimento non è al massimo. Anche il prestito al Siviglia non ha prodotto una rinascita. A quanto pare il Napoli non sembra interessato a Martial che ha un ingaggio molto alto per i parametri di De Laurentiis.