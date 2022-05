Osimhen super offerta dell’Arsenal, spunta un club di Bundesliga: sarà un’asta

Calciomercato Napoli con Victor Osimhen corteggiato dai grandi club europei, principalmente da quelli di Premier League. Oramai è caccia aperta all’attaccante nigeriano che in questa stagione di Serie A, fino ad ora, ha messo a segno 17 gol nonostante i tanti infortuni e assenze. Come vi avevamo svelato in anteprima nelle scorse settimane è stata l’Arsenal la società più interessata ad Osimhen, con un’offerta importante, ma che dalle parti di Napoli non hanno ancora ufficializzato. La conferma dell’interesse dei Gunners arriva da Il Mattino che aggiunge alle pretendenti per Osimhen anche il Borussia Dortmund, orfano di Haaland che va al Manchester City.

Arsenal su Osimhen: offerta da oltre cento milioni

Al momento la situazione casa Napoli è molto delicata, bisognerà capire chi sarà il prossimo tecnico degli azzurri. Lo striscione contro Spalletti mette in discussione tutto, ci si attende ora una risposta precisa da parte della società partenopea. Intanto le voci di calciomercato con l’Arsenal che ha avanzato un’offerta per Osimhen si moltiplicano, ecco quanto scritto da Il Mattino: “Addirittura dalla capitale inglese ieri è rimbalzata l’indiscrezione di una proposta da oltre 105 milioni di euro per indurre il Napoli e l’attaccante nigeriano ad accettare la corte dell’Arsenal. Dalle parti del club azzurro, però, giurano che nessuno ha ancora presentato offerte ufficiali. Per il 23enne talento africano si stanno muovendo in tanti: Tottenham, Manchester United e anche, attraverso un manager francese, il Borussia Dortmund.

De Laurentiis non ha incontrato altri club, ha lasciato intendere che il suoi gioiello non è in vendita ma che per una cifra sbalorditiva è disposto a cambiare idea. Mettere sul piatto almeno 110 milioni di euro per far traballare il Napoli. Serve una mossa così, perché non è vero che per il club azzurro è prioritaria la sua cessione“. Con Arsenal, Manchester United e Borussia Dortmund su Osimhen è possibile che si scateni un’asta per il giocatore.