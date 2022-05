Haaland al Manchester City: ‘inguaia’ De Laurentiis, costa quanto Osimhen?

Erling Braut Haaland si può definire un giocatore del Manchester City, un’operazione complessiva da 260 milioni di euro. L’ingaggio di Haaland sarà di 13,7 milion di euro a stagione, per un bomber che a 21 anni è già un top. Ma il vero affare fatto dal Manchester City, secondo quanto fanno sapere i media inglesi e tedeschi, è il prezzo del cartellino che si dice sia stato pagato 60 milioni di euro, questa la clausola rescissoria. Quindi ancor meno dei famosi 74 milioni di cui si vociferava in questi giorni.

Ma secondo Corriere dello Sport, vista la clausola così bassa, tra commissioni per gli agenti, bonus e altre cose il Manchester City andrebbe a pagare il cartellino di Haaland 100 milioni di euro, gli stessi chiesti per Osimhen dal Napoli. Si può dire un affarone, visto che il norvegese solo in questa stagione ha messo a segno 28 gol, ed in quella precedente col Borusssia Dortmund ne aveva segnati 41.

Haaland stesso prezzo di Osimhen

Si può dire che il Manchester City abbia acquistato Haaland a prezzo di ‘favore’, anche perché il giocatore viene valutato da Transfermarkt 150 milioni di euro. Eppure la cifra sborsata sarà di ‘soli’ 100 milioni di euro. A questo punto c’è chi fa un paragone con Victor Osimhen, bomber del Napoli che piace in Premier League. Da mesi si scrive di un interesse concreto dei club inglesi. Il Newcastle per Osimhen fa sul serio ed ha superato anche il Manchester United. Per il giocatore si sta scatenando un’asta che va a tutto vantaggio di Aurelio De Laurentiis. Addirittura si parla di un prezzo i 110 milioni di euro per il nigeriano di 23 anni che il Napoli può rivendere a peso d’oro. Il prezzo e l’interesse concreto dei grandi club inglesi fa capire il valore assoluto di un talento di cui De Laurentiis non si vuole privare facilmente, ma c’è da capire se il prezzo di riferimento ora può scendere, visto quanto è stato pagato il norvegese.