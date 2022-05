Manchester United: 110 milioni per Osimhen, il Napoli sulla nuova stella dello Sparta Praga

Victor Osimhen è una delle possibili cessioni del Napoli: costa 110 milioni di euro e piace al Manchester United. Ma attenti all’Arsenal e soprattutto al Newcastle che ha un appeal inferiore, ma che non giocherà la Champions League, esattamente come la squadra di Cristiano Ronaldo che deve accontentarsi dell’Europa League. Il calciomercato del Napoli è molto vivace e le trattative non devono ancora cominciare. Ma la società di Aurelio De Laurentiis si è mossa per tempo ed ha già piazzato due colpi: Kvaratskhelia è ufficializzato, per Mathias Olivera si è espresso anche il presidente del Getafe. Insomma più di qualcosa si muove in casa Napoli.

Secondo Umberto Chiariello il Napoli può vendere qualsiasi giocatore, solo in sei saranno confermati ed anche Giovanni Di Lorenzo piace all’Atletico Madrid. Ma bisogna capire anche il futuro di Osimhen, nel mirino del Manchester United. Centodieci milioni di euro è il prezzo del cartellino di Osimhen, prendere o lasciare. Se qualche club di Premier League arriva con quei soldi, De Laurentiis lo vende. Ed allora si cercano alternative. Secondo Corriere dello Sport, il principale obiettivo del Napoli per sostituire Osimhen resta Scamacca del Sassuolo, ma chiede 5 milioni di eugo di ingaggio. Ma nelle ultime ore si fa il nome di Adam Hlozek, stellina dello Sparta Praga, diciannove anni e 11 gol e 15 assist in questa stagione. Hlozek potrebbe essere un rinforzo se dovesse andare via Petagna, difficile che venga presa una scommessa per sostituire Osimhen. Sul taccuino di Giuntoli resta in lista anche Simeone, ma anche Terrier del Rennes e Haller dell’Ajax. La pista italiana porta a Belotti, in scadenza di contratto con il Torino. In ogni caso il Napoli non si farà trovare impreparato.