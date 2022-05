Napoli, Scamacca vuole 5 milioni l’anno. De Laurentiis non si arrende

Il Napoli vuole Gianluca Scamacca, la richiesta economica del calciatore non rientra nei parametri imposti da De Laurentiis.

Gianluca Scamacca è stato individuato dal Napoli come potenziale sostituto di Victor Osimhen. Il nigeriano è uno dei pallini di alcuni top club della premier: Manchester United e Newcastle. Se Osimhen dovesse partire il primo nome sulla lista del Napoli è quello di Scamacca.

Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Radio Marte nel corso della puntata odierna di Si gonfia la rete, Giuntoli si sarebbe mosso con gli agenti dell’attaccante del Sassuolo:

” Il Napoli si è mosso con gli agenti di Scamacca e con il Sassuolo, le cifre richieste non rendono facile una conclusione positiva dell’operazione. L’ostacolo maggiore è rappresentato dalle richieste economiche del calciatore che ha chiesto al Napoli un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione: una somma importante e che il presidente Aurelio De Laurentiis non può/vuole soddisfare. La speranza del patron è quella di riuscire a convincere il classe ’99 a rivedere al ribasso le sue pretese: se non cambierà idea, Cristiano Giuntoli dovrà individuare un’alternativa per il ruolo di prima punta. Il Sassuolo, non pare disposto a cedere l’attaccante al Napoli per meno di 40 milioni di euro”.

Il Napoli, oltre a Scamacca, lavora per altri obiettivi, il primo è Barak, destinato a lasciare Verona in estate. Come attaccanti Giuntoli valuta anche Il Cholito Simeone. Più lontano dalle idee azzurre invece è Haller, anche se la sua esperienza internazionale potrebbe portare sicuramente qualche beneficio in più.