Sky: Interesse del Barcellona per Koulibaly, Ospina resta. Le ultime su Svanberg e Hickey”

l Barcellona vuole Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2023.Luca Marchetti, giornalista di Sky ha fatto il punto della situazione.

Il Barcellona vuole Koulibaly, il difensore senegalese può essere uno dei sacrificati sul mercato, considerando che i soldi della qualificazione Champions League, serviranno, almeno in parte, per ripianare i conti della società, piagata da due anni di crisi e di assenza dalla massima competizione europea per club.

Sull’interesse del Barcellona per koulibaly è intervenuto ai microfoni di radio Marte l’esperto di mercato, Luca Marchetti: “C’è l’interesse del Barcellona per Koulibaly, ma ci sono tanti top club su di lui. Quando hai una costanza nel rendimento sei una grande risorsa. Bisogna capire se le condizioni d’uscita sono più morbide rispetto agli anni passati. La stagione che ha vissuto il Napoli non è stata banale, c’è rammarico per queste ultime tre partite.

Ospina e Meret? Credo che alla fine resterà il colombiano.

Demme, Ounas e Petagna andranno via solo con le giuste offerte. Su questi giocatori il Napoli ha fatto un grande investimento e non li svenderà, per di più non sono giocatori che hanno fallito una stagione. Ounas, inoltre, piace molto a Spalletti.

Luca Marchetti nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Svanberg e Hickey potrebbero essere dei prospetti per il Napoli, anche se credo si andrà su un profilo più europeo.

Il fuggi fuggi generale non è voluto dai giocatori, ma parte dalla società. Restano Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Politano al 100%. I giocatori centrali andranno via solo alle giuste cifre, il Napoli non smantellerà la squadra“.