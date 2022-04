Giuntoli a caccia del sostituto di Osimhen: Haller, Terrier e Scamacca

Il calciomercato del Napoli comincia già ad entrare in una fase decisiva, in cui vanno prese decisioni delicate. La cessione di Victor Osimhen è una questione troppo importante da affrontare, una notizia esplosa qualche giorno fa ma che era diventato un po’ il segreto di Pulcinella. Che i club di Premier League fossero interessati ad Osimhen era noto da tempo. A gennaio il Newcastle era pronto a offrire almeno 80 milioni di euro. Ma secondo Sky De Laurentiis chiede 100 milioni di euro per l’attaccante nigeriano, non di meno.

Il Manchester United è pronto ad investire quella cifra, quindi il Napoli deve trovare il sostituto di Osimhen per evitare qualsiasi problema a giugno. Giuntoli ha messo più calciatori nel mirino: Haller, Terrier e Scamacca. Nomi da seguire, anche perché hanno un ingaggio alla portata del club azzurro.

Osimhen in Premier League, il Napoli cerca il sostituto

Corriere dello Sport fa i nomi di Haller dell’Ajax, Terrier del Rennes e Scamacca del Sassuolo. Tre giocatori in rampa di lancio, accomunati dal grande senso del gol e da un fisico importante, come a voler sottolineare quale sarà l’identikit dei giocatori che vuole prendere Giuntoli, consigliato da Spalletti.

Ed allora per trovare il sostituto di Osimhen al Napoli vale la pena cercare tra i nomi di Haller, Terrier e Scamacca.