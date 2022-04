Napoli, terminate le cene, oggi in ritiro. Cosa si aspetta De Laurentiis

Il Napoli si è ritrovato la sera a cena, con tutto lo staff ed il presidente Aurelio De Laurentiis oggi va in ritiro per il match col Sassuolo. Momenti conviviali e di confronto, voluti dalla società che prima aveva annunciato il ritiro, poi De Laurentiis lo ha definito arcaico ed ha fatto un passo indietro.

Il patron azzurro è corso ai ripari dopo il tracollo con Fiorentina, Roma ed Empoli, quando ha capito che con quel passo si poteva rischiare di perdere anche il quarto posto. Secondo molti la scelta di intervento di De Laurentiis è stata più che tardiva, perché così si è persa la possibilità di lottare per lo scudetto. Soprattutto alla luce della sconfitta dell’Inter col Bologna.

Napoli-Sassuolo: tutti azzurri in ritiro

Dopo le cene a Pozzuoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ora si aspetta una Napoli rinvigorito, soprattutto nello spirito. Il presidente del Napoli è stato vicino alla squadra per tutta la settimana, facendo anche una serie di dichiarazioni pubbliche sul futuro del Napoli per far capire la vicinanza del club. Ora però il patron azzurro vuole risposte concrete sul campo a cominciare dal match con il Sassuolo.

Da questa sera il Napoli va in ritiro nel centro storico, come di consueto. L’obiettivo è quello di trovare i tre punti dopo le ultime batoste e archiviare la pratica per la qualificazione Champions League.