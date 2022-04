GAZZETTA – De Laurentiis vuole Mertens, anche da dirigente

L’incontro tra Dries Mertens ed Aurelio De Laurentiis ha ravvivato la trattativa sul rinnovo di contratto dell’attaccante belga. Il presidente del Napoli ha voluto incontrare Mertens, anche perché è uno dei leader dello spogliatoio, ma è inevitabile che si sia finiti per parlare anche del prolungamento del contratto. Mertens è disposto a fare di tutto per restare al Napoli ed ora la trattativa sembra in discesa.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport, che prevede per Mertens anche un futuro dirigenziale in casa Napoli.

Nell’attesa di capire quali saranno le risposte ai quesiti c’è ancora il tempo per far le cose per bene, in maniera più chiara possibile. E una soluzione potrebbe essere quella di proporre a Mertens una formula di accordo che poi un domani preveda un suo utilizzo come dirigente. Sarebbe un passo avanti nella crescita societaria. E di sicuro un imprenditore come Aurelio De Laurentiis avrà già riflettuto su questa eventualità futura. Ma finora il discorso non è stato mai affrontato.