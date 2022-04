De Laurentiis-Mertens: il rinnovo e le cifre, se non è un accordo questo…

Il Napoli pensa seriamente al rinnovo di Dries Mertens, l’incontro con Aurelio De Laurentiis ha il sapore dello sblocco della trattativa. Il patron del Napoli nella giornata di ieri si è recato a casa di Mertens a Palazzo Donn’Anna in via Posillipo, dove ha residente l’attaccante belga. Casa che affaccia sul Golfo e vista mozzafiato. Qui il presidente ha potuto conoscere Ciro Romeo, figlio di Dries e Kat e di Napoli. Si, perché Mertens ha sposato la napoletanità, quella che ha sempre invocato il presidente del Napoli e che ora non può far finta di guardare dall’altra parte. Perché Mertens ha sempre detto di voler restare a Napoli e di essere pronto anche a fare più di un sacrifico.

Mertens e De Laurentiis hanno parlato del rinnovo, si gettano le basi per un contratto annuale con opzione per un secondo anno, considerando che il belga ha già 35 anni ma che fisicamente è più che integro. Le cifre del nuovo contratto di Mertens sono tra gli 1,2 e 1,5 milioni di euro stagione. Tenere in rosa un attaccante come Mertens, a queste cifre, sarebbe sicuramente un affare incredibile per De Laurentiis. La visita a casa del giocatore è servita anche per parlare del momento della squadra, per spronarli a dare tutto in questo finale di stagione e assicurarsi l’accesso alla Champions League, che vale oltre 50 milioni di euro.

Ma il fatto che De Laurentiis sia andato a casa di Mertens alla luce del sole, è un segnale importante è quasi un sigillo sul rinnovo del calciatore.