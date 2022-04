De Laurentiis guardiano della Champions: il discorso a Castel Volturno

Il Napoli ha assoluta necessità di partecipare alla Champions League nella stagione 2022/23, serve al bilancio ed allo spettacolo. Ma è chiaro che la partecipazione alla massima competizione europea ha una valore enorme per le casse societarie, che non avendo altri investitori o asset stabili da cui trarre profitto, come ad esempio uno stadio di proprietà, trova nella Champions League la fonte primaria da cui abbeverarsi. L’altra è sicuramente il player trading. De Laurentiis a Castel Volturno ha chiesto di difendere la Champions League, una qualificazione che può dare al Napoli un’altra dimensione, dopo due anni di purgatorio.

De Laurentiis: allenamento e cene al Konami Center

In questa settimana De Laurentiis farà un tour de foce a Castel Volturno. Il presidente del Napoli vuole rimanere vicino alla squadra. Ieri il patron azzurro è stato immortalato in una foto in cui guarda attentamente l’allenamento. In qualche modo De Laurentiis è come se stesse sorvegliando l’investimento che deve portare alla qualificazione Champions League. Un sogno a portata di mano, perché il Napoli ha 9 punti di vantaggio sulla Roma, quinta in classifica, a quattro giornate dalla fine. Manca poco, l’ultimo sforzo, ma è sempre meglio non dare nulla per scontato. Anche a questo è servito il blitz a casa di Mertens.

“Prendiamoci la Champions, perché in questo biennio abbiamo dovuto fronteggiare una situazione difficile e visto volare via duecentocinquanta milioni” ha detto De Laurentiis alla squadra, come riporta Corriere dello Sport. Mica poco, dal punto di vista finanziario sono un’enormità, ecco perché il patron è ancora più vigile ed attento.