De Laurentiis a cena con il Napoli, blitz a casa Mertens, si tratta il rinnovo

De Laurentiis a casa Mertens per trattare il rinnovo, poi alla cena con Spalletti e il gruppo azzurro all’Hotel Serapide di Pozzuoli. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato alla cena organizzata all’Hotel Serapide di Pozzuoli con Luciano Spalletti e la squadra azzurra al gran completo. Si annuncia una serata all’insegna del confronto tra dirigenza e squadra per capire come risolvere i problemi insorti nelle ultime settimane e quali sono i motivi del fallimento nella corsa allo scudetto. Una delusione enorme per i tifosi azzurri che meritano scuse e soprattutto spiegazioni. Il Napoli ora ha l’obbligo di blindare la qualificazione alla Champions League. Il primo ad arrivare alla cena è stato Luciano Spalletti, poi via via tutti i calciatori ed il presidente Edoardo De Laurentiis, dunque il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e tutto lo staff. Prima di recarsi alla cena con il gruppo azzurro, Aurelio De Laurentiis ha fatto un blitz a casa di un giocatore azzurro: Dries Mertens. Non uno qualsiasi, piuttosto una bandiera assoluta nonché simbolo anche di un’intera città il cui futuro però è appeso a un filo. Il numero uno azzurro ha fatto voluto incontrare ‘Ciro’ per discutere del momento della squadra ma soprattutto per tracciare una via verso un futuro ancora insieme.

De Laurentiis a casa Mertens: si tratta per il rinnovo

Tra De Laurentiis e Mertens c’è stata udi circa un’ora. Il gesto del patron azzurro fa ben sperare per la permanenza del campione belga. Mertens sta dimostrando di meritare ancora una chance. Non solo per amore, ma anche e soprattutto per meriti sportivi. Meryens dopo la chiacchierata con De Laurentiis ha lasciato la sua abitazione in compagnia di Alessandro Zanoli in direzione incontro serale col resto della squadra e il presidente.