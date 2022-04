La classifica senza errori arbitrali di Tiki Taka premia Inter e Juve: Cruciani: “basta sospetti” risposta da applausi da Auriemma

Durante Tiki Taka, Piero Chiambretti ha mandato in onda la classifica senza errori arbitrali scatenando il botta e risposta tra Cruciani e Auriemma.

La classifica senza errori arbitrali di Tiki Taka – La repubblica del pallone, premia Inter e Juve. Durante la trasmissione sportiva, Piero Chiambretti ha mostrato la la classifica della Serie A senza errori arbitrali, formulata dalla redazione del programma di Mediaset.

Raffaele Auriemma ha colto l’occasione per evidenziare i favori ricevuti dall’Inter: “Ad inizio anno ho detto che Napoli e Milan avrebbero lottato per lo scudetto perché dovevano essere le più forti, poi il Napoli, lascia perdere, è crollato per i motivi di cui abbiamo parlato”. “Noi diamo responsabilità alla Juventus ma quest’anno l’Inter è stata favorita dagli errori arbitrali. Alcuni grossolani come l’episodio dell’audio del VAR in Torino-Inter”.

Immediata la risposta di Giuseppe Cruciani: “Ma è possibile mai che ogni volta dobbiamo mettere il sospetto sul campionato?” Pronta la risposta di Auriemma: “Gli infortuni degli arbitri hanno favorito l’Inter, non sto dicendo che l’Inter abbia mandato il bonifico agli arbitri”. Questa la classifica senza errori arbitrali della redazione di Tiki Taka: Milan 77 (+3) Napoli 69 (+2) Inter 67 (-5) Roma 60 (+2) Juventus 59 (-7) Lazio 58 (+2) Atalanta 57 (+3) Fiorentina 55 (-1) Verona 48 (-1) Sassuolo 46 (0) Torino 45 (+5) Bologna 40 (+1) Udinese 38 (-2) Empoli 36 (-1) Sampdoria 30 (0) Spezia 28 (-5) Genoa 28 (+3) Cagliari 26 (-2) Salernitana 26 (+1) Venezia 17 (-5)

La classifica senza errori arbitrali originale la trovate su napolipiu.com. Juventus e Inter sono due anni, come evidenziano i dati, che sono oggetto di sviste arbitrali colossali che le hanno favorite. Quest’anno in più occasioni abbiamo ripetuto che al nord fanno quadrato attorno alle loro compagini, mentre alle nostre latitudini tutto questo non succede. Il Napoli non ha giornali o tv nazionali che lo salvaguardano, cosa che invece accade sull’asse Milano-Torino, il risultato è quello di riuscire a sovvertire anche i dati oggettivi.