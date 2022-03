Audio Var di Torino-Inter già pubblico, quello di Inter-Juventus è disperso

L’audio del Var di Torino-Inter è già pubblico, l’errore di Guida e Massa è evidente: il rigore su Belotti per fallo su Ranocchia è netto. “Palla e poi piede” ripetuto per tre volte, questo il colloquio che c’è stato tra Marco Guida, direttore di gara di Torino-Inter e l’addetto Var Davide Massa. Insomma l’audio che c’è stato tra i due direttori di gara è risultato immediatamente disponibile. Poi c’è da discutere come si fa a vedere che il giocatore dell’Inter prende prima la palla, visto che Ranocchia colpisce nettamente prima Belotti. Il campionato di Serie A sembra già falsato, perché l’Inter beneficerà di un punto in più che non meritava e questo può fare la differenza per la corsa scudetto e la classifica finale.

Quel che però salta all’occhio è che il dialogo tra l’arbitro Guida ed il Var Massa è stato subito pubblicato sui media di informazione. “Due i retroscena. Innanzi tutto è certo che Massa davanti allo schermo della sala Var di Lissone abbia visionato tutte le immagini, con tutte le angolazioni, nessuna esclusa, compresa quella più chiara in cui si vede senza ombra di dubbio il colpo sul piede di Belotti. L’altro retroscena riguarda, come abbiamo detto, il dialogo di soli 57’ secondi con Guida: Massa gli dice via radio che Ranocchia colpisce la palla e non il piede. Cos’abbia visto, lo sa solo lui. Una cosa è certa: l’errore è l’ennesima ammaccatura all’immagine della Var, che quest’anno sta dando tanti, troppi problemi. Sconcerto, amarezza, rabbia in casa granata. Anche il giorno dopo. Sono addirittura 30 le gare consecutive senza un rigore” scrive Corriere della Sera.

Ma se per Torino-Inter l’audio del Var è stato subito disponibile, c’è chi aspetta ancora di ascoltare quello di Inter-Juventus del 2018. In quel caso l’audio del Var è sparito. Nonostante l’ex procuratore Figc Pecoraro lo avesse richiesto è magicamente sparito. Per nascondere l’imbroglio è stato detto di tutto, scuse evidenti che qualsiasi persona con una minima capacità tecnica di montaggio saprebbe fugare. Insomma pare proprio che l’audio di Inter-Juventus dovesse proprio sparire, altrimenti non c’è altra spiegazione. Così come non si sa niente dell’audio di Calvarese che ha assegnato un rigore per la Juventus, contro l’Inter, mentre era stato Cuadrado a fare fallo su Perisic. Altro rigore inventato, altro errore a favore dei bianconeri, altro campionato falsato.