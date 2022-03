Errori arbitrali, Del Genio: “Faccio una richiesta ufficiale al Napoli, vediamo se la accolgono”

In Serie A gli errori arbitrali si moltiplicano, la 29sima giornata ha fatto segnare sviste clamorose: come quella di Ranocchia su Belotti. Per Guida e Massa, arbitro e Var di Torino-Inter, arriverà un lungo stop ma oramai il campionato è già falsato, perché l’Inter si ritrova con un punto in più che alla fine può essere decisivo per la vittoria del titolo. Non si riesce ancora a capire come mai non sia stato fischiato il rigore per il Torino contro l’Inter, dato che Ranocchia colpisce nettamente il piede di Belotti. Un errore del genere fa pensare veramente alla malafede, altrimenti vuol dire che gli arbitri in campo sono totalmente incompetenti.

Del Genio: “Serie A e Var, serve il challenge”

Ma anche il Napoli ha subito molti torti che incidono sulla classifica. Anche con il Verona c’è stato un errore clamoroso che rischia di passare in sordina, quello che ha come protagonista Mario Rui. La domenica prima c’era stato il mancato rigore su Osimhen, netto perché molto simile a quello in Torino-Inter. Anche in questo caso tutti hanno sorvolato, eppure il Napoli con quel rigore poteva strappare un punto al Milan e non perderne tre in uno scontro diretto. Secondo quanto riferisce Il Mattino De Laurentiis si è lamentato, ma ha evitato contatti con i vertici dell’Aia.

Sugli errori arbitrali arriva la richiesta più che sensata di Paolo Del Genio, il giornalista a Radio Kiss Kiss Napoli ha detto: “Io credo che bisogna fare come in NBA per annulla le polemiche. Gli allenatori devono avere un determinato numero di challenge, in modo da mandare l’arbitro al Var anche quando non vuole. Questo eliminerebbe le polemiche. Spalletti poteva mandare al Var Orsato per il fallo su Osimhen, così come Juric poteva mandare Guida alla moviola e sicuramente quel rigore su Belotti sarebbe stato assegnato“.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Faccio una chiesta ufficiale al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Prenda una posizione ufficiale, faccia una richiesta per introdurre il challenge del Var da parte degli allenatori. Vediamo se la società accetterà questa richiesta“.