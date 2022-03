Verona-Napoli: episodio da moviola clamoroso sfuggito a tutti – VIDEO

Verona-Napoli termina con la vittoria degli azzurri per 2-1, ma anche al Bentegodi c’è stato un episodio da moviola trascurato un po’ da tutti. L’arbitro Doveri è stato pesantemente criticato per l’espulsione di Ceccherini, per somma di ammonizioni. Nessuno dice che lo stesso calciatore poco prima, già ammonito, aveva calciato via un pallone per rabbia ed era già stato graziato in quella occasione. Inoltre sempre Ceccherini è stato l’autore del fallo su Ospina che quasi non costringeva il colombiano a lasciare il campo, altro regalo di Doveri.

L’episodio riguarda il gol annullato a Mario Rui dall’arbitro Doveri. L’esterno del Napoli si inserisce perfettamente in area di rigore e riceva palla da Fabian Ruiz. Il portoghese continua a correre, con il difensore avversario che tentando di prendere la palla va a vuoto e perde l’equilibrio cadendo a terra. Mario Rui segna ma l’arbitro ferma tutto per un presunto fallo del portoghese. Eppure guardando le immagini di Verona-Napoli, si vede come Mario Rui non tocchi mai il difensore avversario, né con le mani e nemmeno con i piedi. Dunque il difensore del Verona cade perché sbilanciato nel tentativo di prendere palla, ma Doveri si inventa un fallo inesistente ed annulla un gol. Il Napoli alla fine vince la partita ma l’errore di Doveri è solo uno dei tanti che inficiano la classifica del Napoli. Classifica che viene modificata anche indirettamente con errori clamorosi, come quello di Guida e Massa che non assegnano un rigore netto al Torino contro l’Inter.