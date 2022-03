Espulsione Ceccherini, Marelli: “Non sono d’accordo, ecco perché”

Verona-Napoli episodio da moviola con Ceccherini espulso da Doveri, Marelli’ “Non sono d’accordo, non andava espulso“. L’episodio è accaduto al minuto 83 con Ceccherini che già ammonito colpisce la palla con la mano, l’arbitro Doveri fischia fallo e giallo e quindi espulsione per l’esterno del Verona. Doveri non ha avuto nessun dubbio a sventolare il secondo cartellino giallo a Ceccherini, mentre in campo i giocatori del Verona e Tudor hanno protestato tantissimo.

L’espulsione di Ceccherini alla moviola di Dazn con l’ex arbitro Marelli che dice: “Doveri ha sbagliato, non sono assolutamente d’accordo con lui. Ceccherini del Verona non andava espulso perché il giocatore non colpisce volontariamente il pallone e non interrompe nessuna azione pericolosa. Bisogna ricordare che non c’è l’amministrazione automatica per il fallo di mano, quindi non mi spiego la decisione di Doveri di ammonire Ceccherini. Sono completamente in disaccordo con Doveri, voglio sottolinearlo perché non mi spiego la decisione”.