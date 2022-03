Marelli: “Nessun dubbio, giusto non espellere Rabiot. Vi spiego”

La sfida tra Juventus e Sampdoria è terminata con la sconfitta dei blucerchiati per 3-1, che hanno fallito anche un calcio di rigore. Sampdoria-Juventus è stata macchiata da errori arbitrali. Tra questi anche quello legato alla mancata espulsione di Rabiot.

Sull’episodio è intervenuto l’ex arbitro Marelli ora alla moviola di Dazn. Il francese ha colpito il pallone con la mano in area di rigore, così è scattato il penalty. Rabiot era già ammonito e con un secondo giallo sarebbe stato espulso, ma secondo Marelli l’arbitro Valeri di Sampdoria-Juventus ha fatto bene a non sventolare il secondo giallo. Ecco l’opinione di Marelli sulla possibile espulsione di Rabiot: “Ha fatto bene l’arbitro a non ammonire Rabiot per la seconda volta, perché quello bloccato da Rabiot non è un tiro diretto verso la porta avversaria, ma bensì un cross“.