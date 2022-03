Verona-Napoli, probabili formazioni: Spalletti cambia in attacco e a centrocampo

Verona-Napoli le probabili formazioni. Cambi per Spalletti e Tudor. Il tecnico del Napoli rivoluziona attacco e centrocampo.

Verona e Napoli scendono in campo per un match essenziale alle ambizioni di entrambe, valido per la 29esima giornata di Serie A. Ultime gare di campionato per le due formazioni, allenate rispettivamente da Tudor e Spalletti: non si può sbagliare.

L’unico dubbio di Tudor sembra essere quello tra Lasagna e Barak, con il secondo favorito. Per il resto dentro Caprari e Simeone, con Faraoni e Depaoli esterni di centrocampo (Lazovic è out). In difesa Casale, Ilic in mezzo con Tameze. Ceccherini, Gunter e Montipò regolarmente titolari.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone.

Nel Napoli recupera Insigne: il capitano è tornato in gruppo e sarà regolarmente in campo. Osimhen guiderà l’attacco, fuori Mertens. In mezzo torna Anguissa al fianco di Lobotka. Retroguardia composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui. Fabian Ruiz può partire dalla panchina. Meret ko (frattura di una vertebra), in gruppo Tuanzebe.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.