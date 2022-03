Verona-Napoli, Insigne e Juan Jesus ci saranno: Le ultime da Castel Volturno

Verona-Napoli, Insigne ha recuperato contro l’Hellas ci sarà anche Juan Jesus. Il report dal konami Center di Castel Volturno.

Insigne e Juan Jesus saranno a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta di Verona. Lo comunica il calcio Napoli attraverso il consueto report dell’allenamento al Konami Training Center:

“Seduta mattutina per il Napoli. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domenica alle ore 15 per la 29esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Insigne ha svolto l’intera seduta in gruppo. Jesus ha effettuato personalizzato in campo. Meret terapie. Il portiere non ci sarà contro gli scaligeri.

Lorenzo Insigne ha svolto intero allenamento con il gruppo partenopeo e sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta di domani contro il Verona allo Stadio Bentegodi. Partita che salterà sicuramente l’esterno Kevin Malcuit, così come Meret che dopo l’infortunio di ieri ha cominciato a svolgere le terapie per il recupero.Dovrebbe, invece, rientrare normalmente tra i convocati il brasiliano Juan Jesus, anche se non sarà tra i titolari per la sfida di domani”.