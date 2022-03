Classifica senza errori arbitrali XXVIII giornata serie A. 11 rigori negati al Napoli

Classifica senza errori arbitrali XXVIII giornata serie A. Orsato nega l’undicesimo rigore stagionale ai partenopei.

Scandalo al Maradona con Orsato e Valeri. Napoli – Milan nel segno di Orsato. Ancora una volta dopo 4 anni l’accoppiata Orsato – Valeri penalizza il Napoli nella corsa scudetto. Strabiliante la designazione, sconcertante il dazio imposto al Napoli, senza giornali e tv. Incredibile il calcio di rigore negato a Osimhen sul punteggio di 0 a 0. Per i partenopei si tratta dell’undicesimo rigore non assegnato in campionato. Male anche Pairetto a Venezia. Sbaglia ancora il duetto Massa – Di Bello. Dopo la pessima esibizione in zona scudetto con Lazio – Napoli, la presenza in zona Champions con Roma – Atalanta era da evitare assolutamente. E pensare che Serra non vede pallone in A da circa due mesi per una norma non applicata e le scuse al Milan

Roma – Atalanta 1 – 0, Massa (Di Bello).

Inopportuna la presenza di Massa e Di Bello all’Olimpico, in zona Champions, dopo i due clamorosi rigori negati al Napoli, in lotta per lo scudetto, una settimana prima. Certo Rocchi ha invertito le parti, con Di Bello al VAR ma come abbiamo appreso fin dalle elementari, il totale rimane sempre lo stesso pur cambiando l’ordine degli addendi in aritmetica. Non protesta ufficialmente l’Atalanta ma le immagini del duro intervento di Abraham su Demiral restano. Massa ha estratto il cartellino giallo ma quello rosso sarebbe stato molto più appropriato. Da rivedere anche un contatto in area romana fra Miranchuk e Zalewski.

Genoa – Empoli 0 – 0, Aureliano (Mariani).

Aureliano e Mariani si rivedono, seppure a parti invertite, dopo Atalanta – Juventus e nemmeno stavolta mancano le recriminazioni. Entrambi si perdono la plateale trattenuta di Benassi ai danni di Portanova in are toscana.

Venezia – Sassuolo 1 – 4, Pairetto (Doveri).

Nella sagra dei rigori assegnati e non la spunta Pairetto, male assistito da Doveri al VAR. Ne manca qualcuno ai lagunari (a Hernry) e c’è qualche rigore di troppo sull’altro versante (a Berardi) e, si sa, il troppo storpia.

Napoli – Milan 0 – 1, Orsato (Valeri).

Penalizzato ancora una volta il Napoli. Il fallo di Tomori su Osimhen è netto ed invedibile. Sarebbe stato interessante sapere cosa Orsato e Valeri si sono detti in proposito.

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 60 Napoli 68 +11 Inter* 58 Atalanta* 53 +6 Napoli 57 Milan 52 -8 Juventus 53 Inter* 51 -7 Atalanta* 47 Roma 51 +4 Roma 47 Lazio 46 Lazio 46 Juventus 44 -9 Fiorentina* 43 Fiorentina* 41 -2 Verona 41 Verona 40 -1 Sassuolo 39 Bologna* 38 +5 Torino* 34 Sassuolo 38 -1 Bologna* 33 Torino* 36 +2 Empoli 32 Empoli 34 +2 Udinese** 29 Sampdoria 28 +2 Sampdoria 26 Udinese** 27 -2 Spezia 26 Spezia 23 -3 Cagliari 25 Cagliari 21 -4 Venezia* 22 Venezia* 22 Genoa 18 Genoa 22 +4 Salernitana** 15 Salernitana* 18 +3

*Una gara in meno.

**Due gare in meno.

