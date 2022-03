Ranocchia colpisce Belotti: Rigore clamoroso negato al Torino contro l’Inter -VIDEO

Episodio da moviola in Torino-Inter, Ranocchia colpisce Belotti in area di rigore, l’arbitro Guida non fischia il calcio di rigore. Stando alle immagini il tocco di Ranocchia sul piede di Belotti è netto, un tocco che fa perdere completamente il controllo al giocatore del Torino che ovviamente cade a terra. Nonostante tutto in tempo reale l’arbitro ha deciso di non concedere il tiro dagli undici metri ai granata.

Nemmeno il Var è intervenuto a correggere l’errore evidente dell’arbitro Guida. Dopo un lungo conciliabolo si è deciso di non andare a vedere nemmeno l’episodio al monitor. Eppure bastava vedere di nuovo l’immagine per capire che il tocco di Ranocchia su Belotti è netto e quindi c’era il rigore per il Torino. Non si capisce perché l’arbitro non sia voluto andare a rivedere l’episodio al monitor e quindi affidarsi al Var.