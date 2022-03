Alvino: “Verona-Napoli, la giustizia divina esiste! Il gol di Mario Rui era regolarissimo ma nessuno lo dice”

Carlo Alvino commenta la vittoria del Napoli a Verona e chiede giustizia per la rete di di Mario Rui.

il Napoli, passa 2-1 a Verona e risponde al Milan, vittorioso ieri contro l’Empoli. In una partita molto combattuta, nella quale succede di tutto, è decisivo Osimhen, con un gol per tempo. La doppietta del nigeriano rende inutile il gol dell’1-2 di Faraoni. Nel finale espulsi Ceccherini e Faraoni per doppia ammonizione e traversa da fuori colpita da Mario Rui. Da valutare le condizioni di Ospina, che è rimasto in campo nonostante un problema alla mano.

A fine partita arriva il commento di Carlo Alvino che sui propri canali social scrive:

“La giustizia divina esiste. Non c’è cosa più bella che vincere a Verona con la doppietta di Osimhen. Una prova di forza, di carattere e di gioco. Avevate sentenziato troppo presto e troppo negativamente. Il campo ha risposto! I conti bisogna farli con questo Napoli. Non si molla! Ma perché nessuno dice che il gol di Mario Rui era regolarissimo? “.