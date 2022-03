Vlahovic più forte di Osimhen chi l’ha detto? Spalletti stende Tudor e i razzisti

Spalletti risponde ai cori razzisti verso Napoli e punzecchia Tudor. Il tecnico del Verona aveva definito Vlahovic più forte di Osimhen.

“Osimhen il più forte della Serie A? No. Uno dei più forti, ma per me il più forte è Vlahovic“. Le parole di Tudor saranno risuonate nella mente dell’attaccante del Napoli, che ha risposto sul campo al tecnico scaligero, rifilando due Babà al Verona.

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa del post Verona-Napoli, ha dato una lezione ai razzisti: “Bisogna finirla con questi cori, chi vuole comunicare con l’odio verrà schiacciato dallo stesso odio. Devono andare via dagli stadi, non devono venire agli stadi. Vogliamo gli stadi con dei bambini, deve essere una festa. Bisogna farla finita. E non parla solo dei tifosi delle altre squadre, ma anche dei nostri. Chi sbaglia deve essere punito e non solo con le multe”. Pochi allenatori, prima del toscano, avevano preso le distanze in modo così netto da certi beceri comportamenti.

Spalletti, ha poi lanciato un messaggio diretto al collega Tudor che ha fine gara si è lamentato dell’arbitraggio:

“Il Verona si lamenta per dei torti arbitrali? Evidentemente non si è abituati a un arbitro come Doveri, un internazionale che non si lascia influenzare dall’ambiente”.