Verona, Tudor: “Stavamo per ribaltare la partita. Il secondo giallo a Ceccherini ingiusto “

Igor Tudor commenta la vittoria del Napoli contro il suo Verona. il tecnico degli scaligeri parla anche dell’espulsione di Ceccherini.

“Il Napoli ha fatto una bella partita, sono stati più bravi di noi. Non è bastato quello che abbiamo messo in campo, purtroppo oggi non è andata così. Il secondo giallo su Ceccherini mi spiace, ma non esiste. L’arbitro ci ha tolto la possibilità di ribaltare la partita. Abbiamo subito due gol su due rimesse laterali e pensare che ci abbiamo lavorato tanto in settimana”.

“Non c’è più grande motivazione per un giocatore dimostrare di essere più bravo del tuo avversario. Alla fine le qualità del Napoli sono emerse, ma penso che i miei ragazzi hanno fatto comunque una partita onesta. Stiamo facendo non bene, ma di più. I ragazzi stanno dando tutto, ma per noi ora è importante recuperare giocatori. E per la prossima saranno tante le assenze” , ha riferito il tecnico della squadra scaligera.